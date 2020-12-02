Нарушение пресекли специалисты Россельхознадзора.

Владимирский Россельхознадзор нашёл в магазинах области просрочку. Один из предпринимателей в Гусь-Хрустальном сертифицировал 8 килограмм сосисок с истёкшим сроком годности. В Коврове аналогичная история произошла с 9 килограммами щуки.«Срок годности молочных сосисок истек 17 ноября, а на прилавках они появились 20-го. Рыба ООО «Атлант» в магазин ООО «Гера» поступила также уже просроченной», - отмечают в ведомстве.В случае рецидива, предпринимателям пригрозили блокировкой в системе ФГИС «Меркурий».В отношении юридических лиц специалисты Россельхознадзора возбудили дела об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.