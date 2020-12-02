Он скончался в Москве 11 ноября на 85 году жизни.

Потомок старинного русского дворянского рода князей Голицыных, сын известного детского писателя, педагог, гидрогеолог по профессии Михаил Голицын 28 ноября 2020 года был похоронен в селе Любец Ковровского района. Он скончался в Москве 11 ноября на 85 году жизни.Проститься с ним пришли директор Ковровского историко-мемориального музей Ольга Монякова, директор Управления культуры и молодёжной политики администрации города Коврова Ирина Калигина, директор Центральной городской библиотечной системы Ирина Клопова, жена, дети, внуки, правнук, а также друзья и знакомые.Во время прощания много добрых слов было сказано в адрес Михаила Голицына и его семьи. Собравшиеся отметили, что Михаил Сергеевич был человеком интеллигентным, светлым, стойким к тяготам жизни, он оставил яркий след в культурной жизни Коврова.Михаил Сергеевич родился в городе Дмитрове Московской области 8 сентября 1936 года. В 1944 году пошел в школу в деревне Погост Ковровского района Владимирской области. По профессии М.С. Голицын – геологоразведчик, 57 лет отдал исследовательской работе. кандидат геолого-минералогических наук. Опубликовал более 170 научных статей и монографий. Имеет награды за свою профессиональную деятельность. Москвич, он каждое лето с семьей приезжал в свой любимый Любец.Михаил Голицын внес неоценимый вклад в культурно-просветительскую деятельность г. Коврова и Ковровского района. У Михаила Сергеевича, как сына известного детского писателя, была неразрывная связь с Центральной библиотечной системой города Коврова, он передал в Центральную детскую библиотеку имени С.М. Голицына полный комплект книг своего отца.На протяжении долгих лет поддерживал творческие отношения с Ковровским историко-мемориальным музеем. С 1994 года по сегодняшний день в выставочных залах музея состоялось девять выставок, посвященных семье Голицыных, организованных Михаилом Сергеевичем.Ковровскому историко-мемориальному музею в 2019 году он передал в дар коллекцию своих работ, выполненных в технике скульптуры из дерева, в количестве 101 предмета. Кроме того, на спонсорские средства семьи Голицыных музей смог отремонтировать зал, закупить витрины и оформить постоянную экспозицию в своем филиале – Музей природы и этнографии, под названием «Деревянная скульптура Михаила Голицына». Открытие новой экспозиции состоялось 26 августа 2020 г. в присутствии самого автора и его семьи.Город Ковров высоко оценил деятельность Михаил Сергеевича Голицына - в 2004 году награжден знаком Ковровского историко-мемориального музея «За вклад в музейное дело», а в сентябре этого года он стал Лауреатом городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание-2020» - За вклад в развитие культуры Ковровского края.(Фото: kovrov-museum.ru)