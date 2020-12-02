В Добрятино, Гусь-Хрустального района начал работу новый завод по производству извести, на котором большинство процессов – автоматизировано.

В Добрятино, Гусь-Хрустального района начал работу новый завод по производству извести, на котором большинство процессов – автоматизировано.Новый Добрятинский завод по производству извести можно назвать высокотехнологичным. Весь процесс обжига известняка производится под автоматизированной системой управления производством, а операторам нужно лишь контролировать процесс.- Весь процесс управляется с любого из этих автоматизированных рабочих мест.Сердце завода - его печь. Она будет производить 75 тысяч тонн извести в год. Потребители - заводы по производству строительных материалов и целлюлозно-бумажные комбинаты.Игорь Баранков, владелец завода:- Первое - это наш родной Ковровский завод силикатного кирпича, техническим директором которого я являюсь. Далее это Борский завод силикатного кирпича, это Нижегородская область. Заводы по производству газобетона в Московской области. Один из потребителей - Швейцарская компания ОМИА.Это специальные охлаждающие печь насосы фирмы Грюндфос. По традиции у них собственные имена - Андрей и Владимир.- Насос Владимир - прошу включить!Губернатору предоставили право активировать своего заводского тезку. По его словам, открытие нового завода важно не только для добрятинцев, но и для всей области.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:- Производство уникальное, таких производств в России крайне мало и та предпринимательская инициатива, которая была проявлена непосредственно руководителем предприятия Игорем Владимировичем Баранковым, его командой - большого стоит.Всего на строительство завода в посёлке было потрачено чуть меньше четырехсот миллионов. Без господдержки такой проект осуществить было бы трудно. Помог Гарантийный Фонд Владимирской области. Он выступил поручителем для получения кредита в банке.Сергей Сидорин, директор Гарантийного фонда Владимирской области:- Все банки, которые находятся на территории Владимирской области являются нашими партнерами. Любой из банков, предприниматель может обратиться и получить прежде всего кредит и обеспечение по кредиту в виде поддержки поручительства фонда.Сейчас на заводе ведут переговоры и с другими потенциальными потребителями, и не только из России. В планах на ближайшие годы расширение производства извести и технологического камня-известняка.Артём Яковенко, Александр Чунаев, Вести Владимир.