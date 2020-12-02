Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 1 100 000 рублей.

30-летний житель города Покрова, работавший сторожем, обвиняется в совершении крупной кражи металлолома. В феврале этого года мужчина похитил с территории охраняемого объекта 25 металлических балок. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 1 100 000 рублей.Фигурант в содеянном сознался. В ходе следствия установлено, что обвиняемый, находясь на работе, дважды нанимал погрузчик, похищал балки и перевозил их в пункт приема металлолома. На вопросы водителя погрузчика о собственнике балок обвиняемый отвечал, что они ему переданы ему в счет оплаты за работу. После хищения фигурант уехал в соседний регион, где потратил все деньги на проживание в гостиницах и посещение увеселительных заведений. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.(Фото:Pixabay)