Ожидается, что сегодня днем в регионе будет около 3-4 градусов мороза.

Синоптики дали прогноз погоды на среду, 2 декабря. Ожидается, что сегодня днем в регионе будет около 3-4 градусов мороза. К вечеру похолодает до - 6. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков. Давление - 766 миллиметров ртутного столба. Таким образом, оно превысит рекордный показатель, который был зафиксирован в 2001 году. Тогда атмосферное давление составило 764, мм рт.ст.(Фото: Pixaba)