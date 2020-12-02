Всего на него поступило 26 работ из 15 муниципальных образований области.

Во Владимирской областной научной библиотеке состоялось награждение победителей и призёров регионального конкурса инноваций «Библиотека. Общество. XXI век». Всего на него поступило 26 работ из 15 муниципальных образований области.«С 2019 года библиотеки региона участвуют в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». В прошлом и нынешнем году Владимирская область заслуженно вошла в число 20 самых читающих регионов России, - отметила директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.Участники конкурса должны были представить концепцию модернизации своего учреждения, изучить потребности жителей, предусмотреть обновление пространства, фондов, внедрение новых технологий, предложить новые услуги. Творческая часть конкурсной работы –видеовизитка «Библиотечная инициатива». В ней можно было показать проекты, услуги, интервью с читателями, помечтать о будущем.В номинации «Центральные библиотеки (межпоселенческие, окружные, городские, районные)» дипломами и ценными призами награждены:– лауреат I степени – Центральная городская библиотека им. С.К. Никитина Централизованной библиотечной системы г. Коврова (приз – видеопроектор в комплекте с настенным экраном и ноутбук);– лауреат II степени – Центральная городская библиотека города Владимира (приз – компьютер);– лауреат III степени – Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя Централизованной библиотечной системы г. Александрова (приз – компьютер).В номинации «Городские (поселковые) библиотеки-филиалы (структурные подразделения учреждений) и детские библиотеки-филиалы» награждены:– лауреат I степени – библиотека-филиал №1 Централизованной библиотечной системы округа Муром (приз – видеопроектор в комплекте с настенным экраном и ноутбук);– лауреат II степени – районная библиотека для детей и юношества – филиал Ковровской центральной районной библиотеки (приз – компьютер);– лауреат III степени – детская библиотека Юрьев-Польской Централизованной библиотечной системы (приз – ноутбук).В номинации «Сельские библиотеки-филиалы (структурные подразделения учреждений)» награждены:– лауреат I степени – Малышевская сельская библиотека – филиал Централизованной библиотечной системы Селивановского района (приз – телевизор в комплекте с ноутбуком);– лауреат II степени – Аксёновская библиотека – филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района (приз – ноутбук);– лауреат III степени – Дмитриевогорский сельский филиал Централизованной библиотечной системы Меленковского района (приз – ноутбук).Библиотеки, не вошедшие в число призёров, отмечены дипломами участников.В 2021 году во Владимирской области появится уже 10 модельных библиотек самого современного уровня, с учётом ранее созданных и запланированных к созданию. Они будут оснащены и оборудованы в соответствии с самыми высокими современными стандартами.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)