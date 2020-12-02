Во Владимирской области за сутки 2 декабря лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 36 во Владимире,
- 18 в Гусь-Хрустальном районе,
- 15 в Муромском районе,
- 9 в Юрьев-Польском районе,
- 9 в Ковровском районе,
- 7 в Александровском районе,
- 7 в Гороховецком районе,
- 7 в Кольчугинском районе,
- 6 в Вязниковском районе,
- 6 в Собинском районе,
- 5 в Меленковском районе,
- 5 в Суздальском районе,
- 4 в Камешковском районе,
- 3 в Киржачском районе,
- 2 в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 516 случаев заболевания
- 2468 во Владимире,
- 1882 в Гусь-Хрустальном районе,
- 1570 в о. Муром,
- 1077 в Ковровском районе,
- 675 в Вязниковском районе,
- 969 в Александровском районе,
- 952 в Петушинском районе,
- 590 в Юрьев-Польском районе,
- 529 в Собинском районе,
- 488 в Кольчугинском районе,
- 404 в Суздальском районе,
- 362 в Меленковском районе,
- 349 в Гороховецком районе,
- 314 в Селивановском районе,
- 268 в Камешковском районе,
- 230 в Киржачском районе,
- 220 в Судогодском районе,
- 169 в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.