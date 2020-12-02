Во Владимирской области за сутки 2 декабря лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 36 во Владимире,- 18 в Гусь-Хрустальном районе,- 15 в Муромском районе,- 9 в Юрьев-Польском районе,- 9 в Ковровском районе,- 7 в Александровском районе,- 7 в Гороховецком районе,- 7 в Кольчугинском районе,- 6 в Вязниковском районе,- 6 в Собинском районе,- 5 в Меленковском районе,- 5 в Суздальском районе,- 4 в Камешковском районе,- 3 в Киржачском районе,- 2 в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 516 случаев заболевания- 2468 во Владимире,- 1882 в Гусь-Хрустальном районе,- 1570 в о. Муром,- 1077 в Ковровском районе,- 675 в Вязниковском районе,- 969 в Александровском районе,- 952 в Петушинском районе,- 590 в Юрьев-Польском районе,- 529 в Собинском районе,- 488 в Кольчугинском районе,- 404 в Суздальском районе,- 362 в Меленковском районе,- 349 в Гороховецком районе,- 314 в Селивановском районе,- 268 в Камешковском районе,- 230 в Киржачском районе,- 220 в Судогодском районе,- 169 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.