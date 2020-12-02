Во Владимирской области за сутки 2 декабря лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (36 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Ковровском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Собинском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Суздальском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 516 случаев заболевания (2468 сл. в г. Владимире, 1882 сл. в Гусь-Хрустальном, 1570 сл. о. Муром, 1077 сл. в Ковровском, 675 сл. в Вязниковском, 969 сл. в Александровском, 952 сл. в Петушинском, 590 сл. в Юрьев-Польском, 529 сл. в Собинском, 488 сл. в Кольчугинском, 404 сл. в Суздальском, 362 сл. в Меленковском, 349 сл. в Гороховецком, 314 сл. в Селивановском, 268 сл. в Камешковском, 230 сл. в Киржачском, 220 сл. в Судогодском, 169 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.