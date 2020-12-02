За прошедший день от ковида скончались двое мужчин – 50 и 66 лет.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 138 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 194 человека.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 59 жителям Костромы. 10 новых случаев диагностировано в Галичском районе, по девять – в Шарьинском и Островском районах, по семь - в Нерехтском, Костромском и Кадыйском районах. По шесть заболевших выявлено в Красносельском и Антроповском районах. Коронавирусная инфекция подтверждена у трех жителей Макарьева, по два инфицированных выявлено в Судиславле, Волгореченске, Солигаличе, Буе и Вохме, по одному заболевшему - в Поназырево, Пыщуге, Мантурово, а также в Чухломском и Межевском районах.За прошедший день от ковида в регионе скончались двое мужчин – 50 и 66 лет.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 11 674 человек. Врачам удалось поставить на ноги 8579 пациентов. В стационарах лежат 774 жителя области, из них 392 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2511 пациентов.