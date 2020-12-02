Сумма причиненного собственнику ущерба превысила 1 100 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Покрова. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).В феврале текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже с территории стройки 25 металлических балок, общей массой более девяти тонн.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 1 100 000 рублей.В течение нескольких недель оперативники выясняли обстоятельства хищения, определяли круг лиц, которые могли иметь причастность к совершению преступления, и устанавливали местонахождение злоумышленника. В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении кражи был задержан сторож, работавший на объекте.Фигурант в содеянном сознался.В ходе следствия установлено, что обвиняемый, находясь на работе, дважды нанимал погрузчик, похищал балки и перевозил их в пункт приема металлолома. На вопросы водителя погрузчика о собственнике балок обвиняемый отвечал, что они ему переданы ему в счет оплаты за работу. После хищения фигурант уехал в соседний регион, где потратил все деньги на проживание в гостиницах и посещение увеселительных заведений.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.