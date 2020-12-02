На днях газопровод был достроен и запущен в эксплуатацию.

Жители села Давыдовское Кольчугинского района дождались газификации. К этому дню в Ильинском сельском поселении шли 40 лет. Трёхкилометровый газопровод с 11 распределительными станциями здесь начали строить год назад. И вот, на днях его запустили.Собственники более 300 домов уже заключили договоры на подведение голубого топлива к своим владениям. На возмещение затрат по установке котла, газовой плиты, счётчиков и дымохода администрация Владимирской области предоставляет субсидию. В среднем выходит 40 000 рублей на одно индивидуальное жилищное строение. Льготники -пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи могут рассчитывать на 70 000 рублей.Раньше на зиму жители покупали дорогие баллоны с газом, уголь и дрова, а также отапливались электроприборами.Добавим, что в 2020 году в области проложено более 300 километров газопровода. В 2021 году в планах на газификацию ещё 49 сёл и деревень.