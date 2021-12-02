Подборка лент с высоким рейтингом от Дни.ру.

Подборка лент с высоким рейтингом от "Дни.ру".Неделю назад завершился показ сериала "Стенограммасудьбы" режиссеров Давида Ткебучавы и Александра Жигалкина. Вместе с героиней картины Анной Савельевой зрители прожили почти три десятилетия. История девушки,выросшей в детском доме и устроившейся работать стенографисткой к ничего неподозревающему отцу, генералу Печорскому, заставила аудиторию испытать целыйкалейдоскоп эмоций.Для тех, кому понравился сериал "Стенограмма судьбы", мы создали подборку семейных саг – лент, которые рассказывают о жизни несколькихпоколений героев, показывают смену эпох и даже политических режимов.Тихий донСериал "Тихий дон" 2015 года имеет очень хорошийзрительский рейтинг. Сценарий драмы Сергея Урсуляка основан на одноименномпроизведении Михаила Шолохова. Главные роли в картине исполнили СергейМаковецкий, Евгений Ткачук, Полина Чернышова, Дарья Урсуляк, Сергей Маковецкий идругие.Григорий Мелехов – донской казак из зажиточной семьи. Геройвлюблен в замужнюю Аксинью Астахову. Чувствам Мелехова ничто не можетпротивостоять. Между тем в жизнь персонажей врывается революция ибратоубийственная война.Отель "Адлон": Семейная сагаСериал "Отель "Адлон": Семейная сага" снял немецкийрежиссер Ули Эдель. Лента 2013 года рассказывает о состоятельной семье Шадтов. Наследницамиллионов Альма рожает от кучера внебрачного ребенка – Соню. Чтобы скрыть позор, мать Альмы выдает новорожденную за свою дочь.На долю Сони выпадает немало испытаний. Героиня становитсясиротой, теряет любимого, сталкивается с войной и политическими репрессиями. НаследницеШадтов предстоит пережить долгие годы разлуки с дочкой, которая, вернувшись,назовет ее предательницей.ЧумонДорама "Чумон" выходила на экраны с 2006 по 2007год. Южнокорейский сериал посвящен истории основания государства Когуре. Этобиография, которая рассказывает о жизни первого императора от рождения досмерти. Сериал состоит их 81 эпизода, поэтому по достоинству его оценят тольконастоящие ценители.Сага о ФорсайтахВ 2002 году режиссеры Кристофер Менол, Дэйв Мур, Энди Уилсонпредставили миру сериал "Сага о Форсайтах". Это экранизация одноименнойкниги Джона Голсуорси. Главные роли в картине сыграли Дэмиэн Льюис, ДжинаМакКи, Аманда Рут, Алистэр Петри и другие.Сюжет британского сериала рассказывает онескольких поколениях семьи Форсайтов. Один из центральных персонажей СомсФорсайт считает супругу Ирен своей собственностью. Красавица-жена хочет уйти отФорсайта к любовнику. Попытка Ирен выйти из деструктивного брака заканчиваетсятрагедией.Дом на ОзернойСериал режиссера Серика Апрымова вышел на экраны в 2009 годуна Первом канале. В ленте снялись Василий Лановой, Никита Высоцкий, НатальяГудкова, Александр Робак, Елена Панова и другие."Дом на Озерной"– рассказывают о семействе Седовых, которое замучено квартирным вопросом. Героиввязываются в авантюру, чтобы быстро разбогатеть и решить проблемы с жильем.Персонажи терпят фиаско и оказываются в ловушке банковского кредита. Несколькопоколений семьи находятся в состоянии перманентногоконфликта, однако все горести преодолевают вместе.