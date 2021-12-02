По состоянию на 2 декабря в медорганизациях региона действует 2040 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 2 декабря в медорганизациях региона действует 2040 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 70,8 процента из них занято (1444), свободно 596 коек.55668 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 223 человека.За период наблюдения в области отмечен 2601 летальный случай, за сутки – 27 человек.Напомним, во Владимирской области 2 декабря зафиксировано 312 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.