На 3 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 73 075 В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (70 заболевших за сутки).

На 3 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 73 075 В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (70 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 72. Всего с начала пандемии в областном центре уже 17 031 заражённый. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 17 031 случаев (+70 ) Гусь-Хрустальный —