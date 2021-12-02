Врио губернатора Александр Авдеев провёл приём граждан, который состоялся в смешанном формате – лично и при помощи видеоконференцсвязи.

Врио губернатора Александр Авдеев провёл приём граждан, который состоялся в смешанном формате – лично и при помощи видеоконференцсвязи.Студентка ВлГУ из числа детей-сирот обратилась с просьбой решить вопрос предоставления ей жилого помещения. До Нового года девушка получит причитающиеся квадратные метры.Житель Собинки пришёл с проблемой расселения аварийного дома на улице Димитрова. Часть «рабочей казармы» уже расселили. На очереди ещё 13 комнат.«Предлагаю в ближайшие две недели провести совещание с участием застройщика, чтобы понимать, каким образом можно ускорить сроки возведения домов», − отметил глава региона.Жители села Чеково Юрьев-Польского района попросили организовать уличное освещение на областной дороге. Как пояснили в Белом доме, участок протяжённостью 926 метров включён в план работ на 2022 год. Сроки сдачи объекта – до 1 сентября.Собственники квартир в доме №23 по улице Старых Большевиков города Гусь-Хрустальный пожаловались на текущую крышу и бездействие «управляшки».«Прошу начальника инспекции жилищного надзора взять эту тему на контроль», − дал поручение глава региона.Жительница Красной Горбатки обеспокоена обмелением реки Колпь, русло которой нуждается в расчистке. На реконструкцию гидротехнического сооружения, которое пагубно влияет на состояние водоёма, выделили 137 млн рублей. Сразу после ввода его в эксплуатацию начнётся очистка реки.