2 декабря 2021 года православные верующие отмечают день памяти святого пророка Авдия.

2 декабря 2021 года православные верующие отмечают день памяти святого пророка Авдия.ИСТОРИЯСвятой пророк Авдий жил в период разгрома Еврейского царства. Он работал на дому у порочного царя Ахава и с детства верил в Бога. Когда в Израиле начали поклоняться языческим богам, Авдий не изменил своей вере.Жена царя устроила травлю и преследование пророков. Тогда Авдий не побоялся и приютил их у себя. Вскоре Господь дал ему дар предсказания.ТРАДИЦИИ 2 ДЕКАБРЯСлавяне верили, что святой пророк Авдий является покровителем семейного очага. За это его стали еще называть Радетелем, что значит радеющий, переживающий за людей.Часто в этот церковный праздник свирепствует зима. За окном метели и снегопады. Люди считали, что без надобности выходить из дома не стоит и боялись, что ветра принесут неведомые болезни.Наши предки читали в этот православный праздник заговоры, которые усмирили бы вьюгу и буран. Также было принято садиться у печки и пить травяной чай с медом.Согласно поверьям, 2 декабря на улицы выходит нечисть и пытается залезть в дома к людям. Она прячется в пустой посуде, чтобы потом вместе с пищей попасть в тело человека. Поэтому люди в этот день всевозможными методами выгоняли нечисть из дома.Перед тем, как отведать пищи, люди крестили ее и читали главную православную молитву "Отче наш". Также люди боялись, что нечисть попадет в дом через щели в полах и стенах. Для того, чтобы изгнать ее, православные придумывали множество ухищрений.Мощным оберегом всегда считается топор. Его брали и обухом стучали по всем оконным рамам и дверным косякам. В ход также шли серпы и ножи.Также в этот православный праздник не принято было никого чужого пускать в дом, особенно беременных и детей. Считалось, что они больше всего подвержены воздействию нечисти.