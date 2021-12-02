Антон Сидорко угрожал сломать ему нос.

Депутат Законодательного Собрания Иван Алтухов, как и обещал, написал в Следственный комитет заявление на зампреда регионального парламента Антона Сидорко. Причина – угроза физической расправы во время последнего заседания ЗС. Последний обещал сломать нос народному избраннику от РПСС.Он обвинил лидера владимирских коммунистов в неподобающем поведении.«Угроза воспринималась мной реально. Сидорко высказал её не шутя. Это не первый раз. Прошу провести проверку и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Такое хамство - несовместимо ни со статусом депутата, ни со званием вице-спикера Заксобрания», - уверен оскорбившийся парламентарий.Напомним, что перепалка состоялась на минувшей неделе. Алтухов назвал коммунистов «политическими колобками» и сравнил их первого секретаря с котом, который «если ему нечего делать, то известно, чем он занимается».«Владимир Николаевич, прошу ограничить Алтухова в выступлениях, иначе сломаю ему нос. Вот такая просьба», - в ответ к председателю ЗС Антон Сергеевич.Заседание состоялось в формате видеоконференцсвязи, поэтому шанса притворить угрозы в жизнь у него не было.