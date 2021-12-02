Украинский общественный деятель Михаил Гольдарб считает, что действующая в Незалежной власть не хочет развивать экономику.

Украинский общественный деятель Михаил Гольдарб считает, что действующая в Незалежной власть не хочет развивать экономику.В 2014 году после государственного переворота на Украине к власти пришел бизнесмен Петр Порошенко. Во время своего президентства политик лишился доверия большинства граждан, из-за чего проиграл на выборах в 2019-м. Его сменил бывший актер и кавээнщик Владимир Зеленский. Народ возлагал большие надежды на новоиспеченного главу государства, однако тот не оправдал их ожиданий, о чем свидетельствуют социологические опросы.За последние восемь лет экономическая ситуация на Украине лишь ухудшалась. В стране по сей день растут цены на продукты и коммунальные услуги, широко распространена коррупция. Народ пытается выстоять после многочисленных ударов, но порой тщетно. Бывшие члены правительства и экономисты отмечают, что основная часть населения республики обеднела.Политический и экономический эксперт Максим Гольдарб рассказал, что еще в 2013-м у украинцев было 100 миллиардов долларов, однако сейчас всего 30 миллиардов. По его словам, деньги у людей забирала постмайданная власть – поднимала цены, уничтожала гривну, отнимала вклады у представителей малого и среднего бизнеса. Экономист считает, что теперь находящиеся у руля думают, как отобрать у народа оставшиеся деньги.Ранее Максим Гольдарб , что западные партнеры, которых так ценят на Украине, ничем не помогают стране. По мнению эксперта, они ведут себя расчетливо и лишь вгоняют республику в долги.