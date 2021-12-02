Во Владимире главу администрации Кольчугинского района Константина Мочалова задержали за езду в нетрезвом виде. Инцидент произошёл 21 августа. Его лишили прав на полтора года и ..

Во Владимире главу администрации Кольчугинского района Константина Мочалова задержали за езду в нетрезвом виде. Инцидент произошёл 21 августа.Его лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Судебный акт опубликован на сайте судебного участка №2 Ленинского района Владимира.«У него выявлены признаки алкогольного опьянения. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи», - так описали состояние чиновника инспекторы ГИБДД.От медицинского освидетельствования Константин Николаевич отказался. На заседание не явился.Напомним, что год назад он возглавил Кольчугинский район. Тогда его назначение одобрили 13 из 15 местных депутатов.