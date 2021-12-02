Впрочем опасность представляет не только коронавирус. Из-за вспышки гриппа и ОРВИ, две школы...

Впрочем опасность представляет не только коронавирус. Из-за вспышки гриппа и ОРВИ, две школы областного центра перешли на дистанционное обучение. Репортаж Марии Городской.Техперсонал тщательно дезинфицирует не только полы и стены, но и всю мебель - парты, стулья, подоконники и полки в шкафах. Днем ранее здесь уже провели первую санитарную обработку. Школа номер сорок пять перешла на удалёнку. Пока на короткий срок, до конца недели.Елена, технический сотрудник школы №45 (г. Владимир):- В связи с ухудшением ситуации была проведена генеральная уборка во всей школе. Мылось всё, обрабатывалось Потом очередное продление каникул - опять генералили. И вот теперь детки ещё неделю отучились и снова генеральная уборка.В школе заболели более двадцати процентов учеников. В основном, это учащиеся начальных классов, рассказывает директор. Симптомы, по её словам, обычны для сезонной простуды - температура, кашель и насморк. Все дети лечатся дома. Ни один преподаватель не заболел. Учебный процесс не останавливали - как таковых "каникул" у детей нет.Татьяна Бычкова, директор МБОУ СОШ №45 г. Владимир):- Чтобы остановить рост заболеваемости среди учащихся и сотрудников, было принято решение перейти на дистанционный формат обучения. // Ребята вот с такими симптомами ОРВИ, никакой вспышки ковидной или пневмонии у нас нет.По словам Татьяны Бычковой, к очным занятиям дети приступят уже с понедельника.А двери владимирской школы номер 8 закрыты уже два дня - здесь вспышка "гонконгского гриппа" Вирус Аш ТРИ Эн ДВА выявлен у сорока четырех учеников, у двоих детей обнаружен ковид. Школа на карантине. В родительских чатах - паника. Но в Роспотребнадзоре заявляют, что гонконгский грипп для нашей страны заболевание не экзотическое и ничего страшного в нём, кроме названия, нет. Опасность представляет только та ситуация, когда грипп и коронавирус накладываются друг на друга.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Особенностью этого сезона является то, что возможные риски сочетания таких заболеваний как ОРВИ, грипп и ковид. И как раз в этой ситуации мы выявили на сегодняшний день в этой школе среди подростков четыре случая сочетания гриппа и ковида.Показатель вакцинации от гриппа среди учащихся восьмой школы - самый низкий в городе, семь процентов - в десять раз ниже нормы. При том что у педагогов этот же показатель равен семидесяти трем процентам и среди учителей больных нет. Родители неохотно соглашаются на вакцинацию детей. Это тоже могло стать причиной вспышки болезни. В Роспотребнадзоре подчёркивают, прививка может уберечь ребенка от тяжёлого течения гриппа. И, конечно, не нужно забывать про элементарное поддержание иммунитета - сбалансированный рацион, здоровый сон и физнагрузки.Мария Городская, Александр Голубев. "Вести-Владимир".