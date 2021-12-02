Московские коммерческие аптеки получили возможность стать участниками пилотного проекта по обеспечению жителей столицы льготными лекарствами по электронным рецептам с QR-кодом. Организации смогут увеличить товарооборот, а горожане – получить необходимые препараты рядом с домом.

Московские коммерческие аптеки получили возможность стать участниками пилотного проекта по обеспечению жителей столицы льготными лекарствами по электронным рецептам с QR-кодом. Организации смогут увеличить товарооборот, а горожане – получить необходимые препараты рядом с домом."Возможность отпуска лекарственных препаратов коммерческими аптеками по электронным рецептам в Москве появилась в феврале этого года, что значительно упростило использование и получение горожанами препаратов за полную стоимость: электронный рецепт всегда под рукой в смартфоне, он не потеряется, не порвется и не повредится", – сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Выгоду получают и аптеки. Подделка рецептов исключается, упрощается учет и анализ выписанных лекарств, подчеркнул заммэра.Она уточнила, что назначенные врачами льготные лекарства получают 700 тысяч москвичей. Поэтому у коммерческих аптек есть возможность привлечь новых клиентов и увеличить товарооборот, подчеркнула Ракова.Для участия в программе коммерческим аптекам нужно подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Необходима лицензия Москвы на фармацевтическую деятельность, у организации не должно быть проблем с законом – это основные требования.Москвичам для получения бесплатных препаратов нужен электронный рецепт с QR-кодом на экране смартфона или бумажный талон с QR-кодом, распечатанный в инфокиоске поликлиники.Перечень коммерческих аптек с бесплатными лекарствами появится на сайте Департамента здравоохранения столицы, на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и в электронной медкарте в разделе "Мои рецепты".Ранее сообщалось, что больные ковидом и проходящие лечение дома москвичи бесплатно пять миллионов упаковок лекарств – противовирусные и жаропонижающие препараты и антибиотики, а также антикоагулянты и пульсоксиметры. Город создал большие запасы препаратов.