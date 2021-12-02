Соответствие трём ключевым принципам – объективности, беспристрастности и компетентности – на днях ещё раз подтвердила испытательная лаборатория филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по ..

Соответствие трём ключевым принципам – объективности, беспристрастности и компетентности – на днях ещё раз подтвердила испытательная лаборатория филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области. Она успешно прошла процедуру регистрации в федеральной системе аккредитации. Ранее лаборатория филиала была уполномочена на право проведения работ по испытанию объектов в системе добровольной сертификации.В область аккредитации вошли методы испытаний (исследований) и измерений по выявлению вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, определению посевных и сортовых качеств семян, показателей качества и безопасности продукции растениеводства, в том числе определение остаточного количества действующего вещества наиболее распространенных пестицидов.Отметим, что сейчас испытательная лаборатория владимирского филиала «Россельхозцентра» единственная в 33 регионе уполномочена проводить столь расширенные исследования растениеводческой продукции. Только эта лаборатория аккредитована проверять посевные и сортовые качества семенного материала, и только она из всех действующих лабораторий на территории Владимирской области проводит проверку на качество и безопасность сельскохозяйственной продукции в рамках «одного окна».Процедура аккредитации в Росаккредитации проходила в два этапа и длилась почти полгода. Сначала испытательную лабораторию проверили на оснащённость всем необходимым оборудованием, помещениями, реактивами, стандартными образцами, нормативной документацией. На втором этапе оценку в режиме видео-конференц-связи прошли специалисты, которые подтвердили свой профессионализм и компетентность, выполняя контрольные задания экспертной группы.На всех этапах проверки лаборатория владимирского филиала Россельхозцентра продемонстрировала полное соответствие требованиям ГОСТа и критериям «Росаккредитации». Ей присвоен уникальный номер в реестре аккредитованных лиц – RA.RU.21OК77.– Ежегодно наша лаборатория исследует качество зерна и продуктов его переработки. По результатам 2021 года силами филиала было исследовано 55,6 тысячи тонн мягкой пшеницы, что составляет 46,6% от валового сбора. Кроме того, сотрудники лаборатории выполнили 1187 анализов на остаточное содержание пестицидов, нитратов, радионуклидов и вредных примесей. Исследовано почти 270 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. На основании протоколов испытаний сельхозтоваропроизводители оформляют декларации о соответствии растениеводческой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Это одни из самых важных документов – стопроцентная гарантия качества и безопасности. А регистрация нашей лаборатории в системе Росаккредитации – это показатель нашей технологичности, компетентности наших специалистов и гарантия того, что нам можно доверять на самом высоком уровне, – подчёркивает руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова.Услугами испытательной лаборатории филиала Россельхозцентра по принципу «одного окна» пользуются не только десятки владимирских предприятий, но сельхозтоваропроизводители из соседних регионов. Напомним, что ряд испытаний по их запросам идёт в рамках выполнения государственного задания: за счет средств федерального бюджета.По всем интересующим вопросам с представителями Россельхозцентра можно связаться по телефону: +7 (4922) 34-19-28, и по электронной почте: .