Александр Лукашенко рассказал о созданном в Белоруссии центре подготовки специалистов зенитно-ракетных войск.

Александр Лукашенко рассказал о созданном в Белоруссии центре подготовки специалистов зенитно-ракетных войск.В интервью РИА Новости Александр Лукашенко сообщил, что в настоящий момент Белоруссия благодаря системам ПВО полностью прикрывает свои границы. Однако для эффективной защиты от ракетного нападения республика нуждается в ЗРК С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей" (последние лишь недавно начали поступать в ВС РФ).Глава белорусского государства отметил, что эти системы весьма дорогие, и в России нет лишних ЗРК, поскольку ей "есть что прикрывать". По словам Александра Григорьевича, в республике есть С-400. Система находится в учебном центре, ее изучают. Лукашенко хочет попросить российского коллегу Владимира Путина оставить этот ракетный комплекс в Белоруссии.Беседуя с Дмитрием Киселевым, белорусский лидер уточнил, что С-400, который находится в его стране, боеспособный.Напомним, заместитель главнокомандующего ВВС РФ по ПВО, генерал-лейтенант Сергей Разыграев рассказывал, что С-500 может уничтожать ракеты средней дальности, оперативно-тактические ракеты, а также сбивать ракеты в ближнем космосе. О начале поставок этого ЗРК в российскую армию стало известно в сентябре 2021 года.Ранее "Дни.ру" писали, что Александр Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии ядерное оружие. Заявление президента Белоруссии политический аналитик Александр Асафов. Эксперт считает, что таким образом политик хочет придать себе значимости.