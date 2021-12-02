Желающие смогут привиться от COVID-19 без предварительной записи. Он будет работать ежедневно.

Во Владимире открыто несколько дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. С 3 декабря привиться можно будет на железнодорожном вокзале. На автовокзале медики уже приступили к работе.«Это те точки, на которых фиксируются миграционные потоки. Открылись пункты в подразделениях До середины декабря с пропускной способностью до 800 человек в сутки», - рассказал директора департамента здравоохранения Артём Осипов.Оборудование уже закуплено. В ближайшее время начнётся его установка.Желающие смогут привиться от COVID-19 без предварительной записи. Он будет работать ежедневно.