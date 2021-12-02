Предварительно установлено, что на домашний телефон 86-летней жительнице столицы позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Гольяново г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств пенсионерки путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что на домашний телефон 86-летней жительнице столицы позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он попросил пенсионерку помочь в поимке опасного преступника и сказал, что для этого нужно снять денежные средства и передать их курьеру. Он также добавил, что после поимки злоумышленника с ней свяжутся и вернут деньги. Через некоторое время за женщиной подъехал автомобиль такси, который отвез ее в отделение банка. Сняв со счета свои сбережения, пенсионерка вернулась домой. К ней приехал неизвестный мужчина и, представившись курьером, забрал денежные средства и скрылся.Женщина ждала дальнейшего звонка, но с ней так никто и не связался, денежные средства возвращены не были. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил более 600 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий мужчина.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Уважаемые граждане! Будьте бдительны, соблюдайте простые правила безопасности, для того чтобы оградить себя от действий мошенников. Проверяйте информацию, полученную в ходе телефонного разговора с неизвестными. Положите трубку и перезвоните в организацию для уточнения. Не переводите деньги и не сообщайте реквизиты банковских карт посторонним людям.Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов), или «102» (с мобильных средств связи), или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73