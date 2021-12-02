Лариса Долина смогла найти общий язык со своей единственной наследницей Ангелиной Миончинской только после рождения долгожданной внучки. Сейчас родственницы практически неразлучны

Лариса Долина смогла найти общий язык со своей единственной наследницей Ангелиной Миончинской только после рождения долгожданной внучки. Сейчас родственницы практически неразлучныАнгелина Миончинская появилась на свет 19 мая 1983. Артистка родила свою единственную наследницу в первом браке с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. Родители расстались, когда девочке было всего четыре года. В 1987 году Долина устала мириться с выходками пьющего мужа и подала на развод. Ангелина выросла без отца и, как и знаменитая мать, не общается с ним уже больше десяти лет. Миончинский и может только мечтать, чтобы увидеть 10-летнюю внучку Сашу.Многие решения в жизни Ангелины принимались ее прославленной родительницей. В свое время именно она отправила наследницу на учебу в Англию. После – убедила получить серьезную профессию. Кроме того, Лариса Александровна не стеснялась раздавать дочери советы в любовных делах. Ангелина рассказывала, что однажды мама буквально заставила ее порвать с одним из ухажеров. Сейчас женщина искренне благодарна родительнице за это.Миончинская до сих пор не нашла себя в профессиональном плане. В юности дочь исполнительницы мечтала стать фотографом, однако знаменитая мама отговорила ее от творческой карьеры. Ангелина поступила на экономиста в столичный ВУЗ, а уже на пятом курсе стала генеральным директором сразу двух строительных фирм. Однако кризис лишил Ангелину перспективного бизнеса. До сих пор она не смогла реализовать свою предпринимательскую жилку.В 2011 году Миончинская впервые стала мамой и Александру. Ангелина и ее прославленная мать до сих пор не проговорились, кто является отцом девочки. По слухам, вторым родителем 10-летней Саши может быть танцор Егор Дружинин, с которым у наследницы артистки в свое время был роман. Дочь звезды не подтверждает эту информацию и тщательно скрывает свою личную жизнь.Сейчас Ангелина Миончинская живет у знаменитой родительницы вместе с дочкой. Она перебралась к маме, чтобы поддержать ее после развода с третьим мужемИльей Спицыным. Судя по всему, Миончинская еще не скоро решится покинуть это женское царство. Ларисе Александровне, Ангелине и Саше нравится жить втроем. Кроме того, в свои 38 лет дочь артистки нигде не работает. Миончинская занимается воспитанием ребенка и иногда помогает в работе матери.С годами Долиной и ее наследнице удалось наладить отношения. Сейчас они . Более того, певица является неоспоримым авторитетом как для дочери, так и для внучки. В будущем 10-летняя Александра мечтает пойти по стопам бабушки и уже упорно двигается в этом направлении.