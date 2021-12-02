А у вас есть QR-кот? Именно кот? Авторы новой сувенирной идеи уверены: их антиковидные коты...

А у вас есть QR-кот? Именно кот?Авторы новой "сувенирной" идеи уверены: их "антиковидные" коты могут стать приятным сюпризом для друзей и родных.Это первая партия так называемых QR-котов. Они изготовлены из полимерной глины. В новогодних оригинальных питомцах разных цветов - их можно носить как значок - "зашит" реальный QR-код. Коды уже стали требованием нового, ковидного времени. Но в этих котах матрица - праздничная. По словам автора идеи Андрея Синягина, она подарит хорошее настроение. Вести напоминают, наличие QR-кота не отменяет предъявления действующего иммунного сертификата.Андрей Синягин, автор идеи:- Воплотить идею мне помогла владимирская мастерица Мария Саленко, она сделала пробную партию. Но она пошла дальше, придумала новогодний вариант. В этом QR-коте зашифровано поздравление с Новым годом. Вот такой маленький сувенир.