В школе №8 не обнаружено экзотической заразы, но есть сочетания гриппа и коронавируса. Об этом на еженедельном брифинге по эпидемиологической ситуации рассказала официальный представитель

В школе №8 не обнаружено экзотической заразы, но есть сочетания гриппа и коронавируса. Об этом на еженедельном брифинге по эпидемиологической ситуации рассказала официальный представитель Роспотребнадзора. Напомним, до 6 декабря школьников образовательного учреждения отправили на дистант из-за вспышки заболеваемости. В администрации города в качестве причины называли – ОРВИ. Как пояснила Марина Колтунова – этот осенне-зимний сезон