Злоумышленница, находясь в квартире потерпевшей, узнала, где она хранит ювелирные изделия, и похитила их...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 28-летнюю приезжую по подозрению в краже ювелирных изделий.Предварительно установлено, что 41-летняя москвичка обратилась за помощью для уборки квартиры в клининговое агентство. После ухода нанятой работницы спустя несколько дней потерпевшая обнаружила пропажу ювелирных изделий и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Чертановской улице задержали подозреваемую – 28-летнюю приезжую.Злоумышленница, находясь в квартире потерпевшей, узнала, где она хранит ювелирные изделия, и похитила их. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22