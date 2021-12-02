Парламентарии двух стран приняли заявление в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Они призвали структуры Европейского союза принять меры по разрешению ситуации.

Парламентарии двух стран приняли заявление в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Они призвали структуры Европейского союза принять меры по разрешению ситуации.Законодатели назвали сложившуюся ситуацию результатом вмешательства США и Евросоюза в дела других государств. Они напомнили, что большинство беженцев – выходцы из развивающихся стран, которые подверглись агрессии блока НАТО."Что привело к разрушению мирной жизни и основ государственного устройства в этих странах", – сказано в заявлении.Депутаты отметили, что Евросоюз устранился от решения проблемы и использует политику двойных стандартов. Действия Запада должны получить оценку со стороны компетентных международных структур и организаций, подчеркнули парламентарии.Они призвали структуры Евросоюза к публичной оценке событий и принятию мер по разрешению кризиса, а также выразили надежду на конструктивный подход США и ЕС к выполнению своих обязательств в области прав беженцев."Призываем Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Европейского союза дать объективную публичную оценку подобным радикальным действиям и принять конкретные меры по разрешению кризиса", – сказано в обращении.Ранее на белорусско-польской границе скопились тысячи беженцев. Варшава не стала их пропускать и ввела на приграничных территориях режим чрезвычайного положения.