Под Владимиром перевернулась машина «скорой помощи». Автоавария произошла на автодороге из Владимира в Радужный около кладбища Улыбышево. Фото аварии появились в соцсетях. Некоторые

Под Владимиром перевернулась машина «скорой помощи». Автоавария произошла на автодороге из Владимира в Радужный около кладбища Улыбышево. Фото аварии появились в соцсетях. Некоторые пользователи в комментариях выдвинули свои версии ДТП. Там дорога с выбоинами огромными на обочине. Снегом присыпало, не видно край асфальта. Цепанул ямку, крутанул рулём и привет, здравствуй кювет. /vk.com/overhearauto33/ Как уточняют «дорожные полицейские»,