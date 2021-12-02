Политолог Алексей Мухин дал оценку украинско-белорусским отношениям.

Политолог Алексей Мухин дал оценку украинско-белорусским отношениям.Слова Александра Лукашенко о российским Крыме не остались незамеченными на Украине. Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет действовать "по полной программе", если Минск не будет воспринимать воссоединение полуострова с РФ как аннексию.Эти угрозы показались политологу Алексею Мухину как минимум забавными, ведь Украина, как заметил эксперт, зависит от Белоруссии экономически. То есть Киев выстрелит себе в ногу, если реально примет какие-то меры против Минска. "Пригрозил да тут же заплакал", – прокомментировал политолог слова Кулебы.Мухин удивлен, что Лукашенко не признал Крым российским раньше, ведь Украина, как Польша и Литва, была пристанищем для организаторов госпереворота в Белоруссии. Из-за этого политолог не может назвать хорошим отношения Киева и Минска. Слова эксперта приводит .Напомним, в интервью РИА Новости Александр Лукашенко , что в 2014 году военнослужащие Украины, узнав о планах США, сами попросили россиян спасти Крым от НАТО. По словам президента Белоруссии, Владимир Путин выступал за юридическое решение данной проблемы, поэтому настоял на референдуме.