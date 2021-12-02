Несмотря на то, что Александр Семин завел новую семью, он не перестает проводить время с сыном от Эвелины Бледанс

Несмотря на то, что Александр Семин завел новую семью, он не перестает проводить время с сыном от Эвелины БледансНесколько лет назад известная актриса Эвелина Бледанс столкнулась с любовной драмой, которую хранила в тайне от общественности целый год. Только осенью 2017 года стало известно, что глава семьи Александр Семин оставил звездную супругу и их сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, спустя семь лет брака. Два года назад бывший муж Бледанс создал новую семью с молодой красавицей.Эвелина и Александр познакомились на съемочной площадки. На тот момент за плечами и звездной красавицы было уже два неудачных брака. Тем не менее артистка решила вновь попытать счастье и закрутила роман с Семиным. В 2010 году пара поженилась, а через два года на свет появился маленький Семен. Уже во время беременности Бледанс знала о диагнозе ребенка, но даже не подумала отказываться от своей кровиночки.Знаменитость и ее супруг откровенно рассказывали о своем сыне и даже запустили проект для помощи родителям особенных малышей. В браке с артисткой Александр не только обрел популярность благодаря известной супруге, но и изменился до неузнаваемости. На заре отношений с Бледанс мужчина страдал ожирением, но со временем избавился от лишних килограммов. Преобразившийся Семин ушел от жены, которая была старше его на 13 лет, в 2016 году. Однако актриса создавала видимость семейной идиллии в соцсетях еще целый год. Только осенью 2017 года Эвелина сообщила, что официально развелась с мужем. Звезда призналась, что скрывала разрыв из-за того, что в ее душе еще теплилась надежда возобновить отношения.Поклонники предполагали, что похудевший Александр бросил семью ради другой женщины, и безжалостно осыпали мужчину обвинениями. Однако звездная мама Семы опровергла, что разрыв произошел из-за разлучницы. По словам артистки, супруг просто устал от публичности, которая является неизменной частью ее жизни.Пока общественность неустанно перемывала косточки бывшему супругу артистки, он завел новую семью. В декабре 2019 Семин женился на молодой возлюбленной Марине Ментусовой, а через пару месяцев на свет . Несмотря на то, что Александр завел новую семью, он не забывает про своего первенца. Мужчина по-прежнему активно участвует в жизни своего первенца от Эвелины, и судя по всему, . Более того, после развода Александр оставил бывшей жене и сыну дом в Подмосковье и сам принял решение выплачивать щедрые алименты.Сейчас Семин много времени уделяет благотворительности и развивает свои многочисленные проекты. Кроме того, экс-супруг Бледанс продолжает вести блог их общего сына в "Инстаграм". Девятилетний Семен уже познакомился с младшей сестренкой: мальчик относится к малышке с большим трепетом.