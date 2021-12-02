Гендиректор областной компании ДСУ-3 Роман Головин оставил свой пост, сообщили в пресс-службе...

Гендиректор областной компании ДСУ-3 Роман Головин оставил свой пост, сообщили в пресс-службе администрации региона.Напомню в отношении Головина возбуждено уголовное дело- он обвиняется в участии в сговоре при заключении контрактов на строительство Рпенского проезда. По версии следствия, Головин договорился с руководством другой компании, принимавшей участие в торгах, чтобы та не снижала начальную стоимость работ, в обмен пообещав им выгодный договор субподряда. Так же в этой схеме, по версии следствия, участвовал заместитель губернатора Роман Годунин.