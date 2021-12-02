В ВлГУ прошел финал чемпионата студенческой лиги по самбо. За поединками наблюдал наш корреспондент...

В ВлГУ прошел финал чемпионата студенческой лиги по самбо. За поединками наблюдал наш корреспондент Дмитрий Горкин.На ковре лучшие из лучших. В финальных поединках всероссийской студенческой лиги по самбо сошлись около сотни спортсменов из более чем 15 регионов страны. От звания победителей их отделяют 5 минут, но за это время нужно выложиться по полной. Среди финалистов много владимирских спортсменов.Дмитрий Сидоров, студент ВГТУ (г. Воронеж), спортсмен:- Давно уже знаю, что владимирская школа славится своими борцами и именно нашего возраста от 20 до 30 лет, и очень хорошие результаты показывают. Поэтому я настраивался серьёзно.Студенческой лиге по самбо в этом году исполняется пять лет. Протокол о её создании был подписан во Владимирском госуниверситете. Все эти годы вуз поддерживает тесную связь с Российской студенческой спортивной лигой. Это отметил ректор ВлГУ Анзор Саралидзе и подчеркнул, что системный подход к развитию национального вида спорта позволяет добиваться серьёзных результатов. Но всероссийский проект «Самбо для всех» это не только схватки на ковре. Это ещё и красочный праздник спорта, а также возможность блеснуть умом.Елена Ломакина, исполнительный директор ассоциации "Студенческая спортивная лига самбо":- Это всероссийский проект "Самбо для всех". Который включает три крупных мероприятия. Это всероссийский фестиваль "University masssambo", который проходит дистанционно и объединяет практически все ВУЗы страны для того, чтобы проявить свои возможности, это научно-исследовательский конкурс "Роль личности в истории самбо". И сегодня ключевое событие, которое проходит очно и на ковре..Среди выдающихся студентов-самбистов ВлГУ и Анастасия Хомячкова, чемпионка мира. Кстати, она только что вернулась с золотом с Кубка России.Анастасия Хомячкова, студентка ВлГУ, чемпионка мира и Европы по самбо:- У нас как? Тренер сказал, спортсмен сделал. Сказали приехать поучаствовать, я и приехала. Это уже образ жизни, поэтому я пока не представляю свою жизнь без спорта. У всех наверное разное, а я просто люблю побеждать и для меня главное - победа.В каждой весовой категории по четыре победителя. В командном зачёте первое место у сборной Владимирского госуниверситета. А значит, именно эти ребята будут представлять регион на Всероссийской летней универсиаде.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Вести-Владимир.