Дорогу в центре Владимира расчищают от снежных заносов. Городская спецтехника вышла на одну из главных магистралей после, наверное, самого крупного снегопада в этом сезоне. Коммунальщики

Дорогу в центре Владимира расчищают от снежных заносов. Городская спецтехника вышла на одну из главных магистралей после, наверное, самого крупного снегопада в этом сезоне. Коммунальщики незамедлительно приступили к очистке дорог и тротуаров. От снега, наледи и снежной каши. На Большой Московской трудится снегопогрузчик, известный в народе как «золотые ручки». По данным мэрии, в настоящий момент