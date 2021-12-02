Бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес объяснил, почему Украина не может рассчитывать на победу в вооруженном конфликте.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес объяснил, почему Украина не может рассчитывать на победу в вооруженном конфликте.В последнее время на Украине слишком часто говорят о российской агрессии и возможной атаке. Например, в недавнем интервью глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил о стягивании войск РФ к украинским границам. В Кремле же неоднократно напоминали, что Россия, как и другие страны, имеет право перемещать армию на своей территории так, как считает нужным, а также отмечали: к Украине это не имеет никакого отношения.Впрочем, даже если случится война, у Незалежной нет шансов. Так считает американский генерал Бен Ходжес. Он заметил, что украинская армия не способна вести маневренную войну, ведь она уже много лет участвует лишь в локальном конфликте в Донбассе. Несмотря на мужество и самоотверженность, военнослужащие ВСУ не смогут нанести серьезный урон и заставить противника отступить, уверен экс-командующий войсками США в Европе.обратил внимание на статистику авторитетного журнала Forbes. Как пишет издание, большая часть украинской армии не имеет грамотного обслуживающего персонала, а многие солдаты отказываются служить, выполнять приказы.Ранее в Донбассе заявили о подготовке Украины и Запада к полномасштабной войне. Советник председателя правительства ДНР Ян Гагин об увеличении интенсивности обстрелов и их площади, уничтожении инфраструктуры.