Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 39 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Александровскому району задержан 32-летний житель города Карабаново, подозреваемый в совершении кражи кошелька с денежными средствами.В середине ноября текущего года, мужчина, через незапертую дверь запасного выхода, проник в раздевалку для сотрудников пищевого блока, расположенную в одном из образовательных учреждений Александровского района. Из открытой сумки, принадлежащей работнику столовой, фигурант совершил кражу кошелька с денежными средствами в сумме более 39 000 рублей. Похищенные деньги потратил на покупку алкогольной продукции.Свою вину задержанный признал. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении 32-летнего жителя Карабаново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.