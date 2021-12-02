Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в декабре 2021 года будут проведены «прямые телефонные линии» с населением области по следующим темам: - порядок снятия с ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в декабре 2021 года будут проведены «прямые телефонные линии» с населением области по следующим темам:- порядок снятия с учета объектов капитального строительства и земельных участков;- принцип экстерриториального приема документа;- особенности осуществления государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного и жилищного строительства;- размер государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;- актуальные вопросы деятельности МФЦ Владимирской области;- муниципальный земельный контроль на территории Петушинского района;- порядок разрешения земельных споров при осуществлении государственного земельного надзора.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru, а также на странице Управления в социальной сети Инстаграм по адресу: rosreestr_33.