Инфляция в России в 2021 продолжает брать все новые и новые высоты.

Инфляция в России в 2021 продолжает брать все новые и новые высоты.За минувшую неделю с 23 по 29 ноября рост цен в России ускорился с 8,05% неделей ранее до 8,38%, что является рекордным с июля показателем. Об этом сообщили специалисты Министерства экономического развития России в докладе "О текущей ценовой ситуации".В ведомстве отметили, что за указанный период инфляция составила 0,46%, передает .Специалисты заключили, что это произошло, в первую очередь – из-за повышения цен в сфере зарубежного туризма на 29,60%. Особое внимание эксперты уделили подорожанию туров в Турцию более, чем в полтора раза – на 55,2%. При этом услуги отелей и санаториев, напротив – немного подешевели.Тем не менее, специалисты Минэкономразвития обратили внимание, что продовольственная инфляция в России в конце 2021 года замедлилась. С 23 по 29 ноября прирост составил 0,24% против 0,30 на позапрошлой неделе. Аналитики указали, что некоторые товары и вовсе активно теряют в цене. К примеру, овощи дешевеют на 0,28% быстрее, заметнее всего – огурцы и помидоры, сообщает телеканал "".Улучшается ситуация и в сегменте непродовольственных товаров. В ведомстве подчеркнули, что в стране начали медленнее дорожать легковые автомобили и бензин, пишет А стройматериалы стали дешеветь еще быстрее, чем неделей ранее.