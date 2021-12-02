В областной библиотеке для детей и молодёжи открыли персональную книжную полку знаменитого...

В областной библиотеке для детей и молодёжи открыли персональную книжную полку знаменитого театрального режиссера, народного артиста Российской Федерации Иосифа Райхельгауза.Акция "моя книжная полка" стартовала во Владимире в этом году. Известные люди рассказывают о своих любимых книгах и авторах. В каждой из книжек есть фирменная закладка, которая останется читателю на память. Тот, кто сможет собрать их наибольшее количество - получит приз от библиотеки на Большом Книжном празднике, который пройдет в декабре. Иосиф Райхельгауз поставил на свою полку Библию, Евгения Онегина, Матрёнин двор Александра Солженицина, сборники стихов Пастернака, Бродского и Вознесенского.Иосиф Райхельгауз, театральный режиссер, народный артист Российской Федерации- Это замечательно! Это такое живое общение и диалоги и только в них может какая-то истина родится или во всяком случае спровоцировать человека, особенно молодого человека на чтение нашей великой русской литературы.