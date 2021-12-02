Бизнес класс. Молодой и наглый юрист оказывается рядом с блондинкой.
Лететь долго. Начинает лезть к ней с каким-то предложением поиграть в игру,
суть которой сводится к тому, что он задаёт вопрос и если она не отвечает,
то даёт ему $5, если он не отвечает, то, соответственно, он даёт $5.
Она всячески от него отмахивается, а он не унимается, а ей жутко спать хочется.
Тут он предлагает, что он будет платить не $5, а $500, если не
ответит, а если она, то всё также $5. Блондинка понимает,
что этот гад не отстанет и соглашается сыграть с ним в эту игру.
Юрист спрашивает у блондинки расстояние от Земли до Луны.
Та молча достаёт $5 отдаёт юристу, отворачивается и засыпает.
Но теперь юрист требует вопроса от блондинки.
Та его спрашивает, кто
еще анекдот!