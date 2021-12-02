Будет работать в выходные, вакцинироваться смогут около 800 человек в сутки. Ещё один масштабный пункт вакцинации в областном центре откроется в Драмтеатре. Открыть его планируют в середине

Будет работать в выходные, вакцинироваться смогут около 800 человек в сутки. Ещё один масштабный пункт вакцинации в областном центре откроется в Драмтеатре. Открыть его планируют в середине декабря. Об этом рассказал и.о. главы депздрава Артем Осипов. Кроме того, Антон Осипов побывал в 1 городской поликлинике и оценил, как там организована вакцинация. По поручению и.о.руководителя облздрава,