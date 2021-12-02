Следственным комитетом по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам оказания...

Следственным комитетом по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, в июле 2021 года 20-летняя девушка в одном из авиационно-спортивных клубов города Владимира используя парашют системы «Юниор» 2012 года выпуска, совершила прыжок с высоты 600 метров. При этом, данные парашюты имеют конструктивно-производственный недостаток, в результате чего в ходе раскрытия парашюта произошел перехлест купола стропами, что привело к увеличению вертикальной скорости снижения и жесткому приземлению потерпевшей. В результате происшествия, девушке причинен тяжкий вред здоровью.В ходе расследования уголовного дела следователь СК России выяснит все обстоятельства произошедшего, проведет комплекс следственных и иных процессуальных действий, допросит свидетелей и назначит техническую экспертизу по качеству парашютной системы.Фото: https://pixabay.com/ru/