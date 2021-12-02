В 10:18 2 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

В 10:18 2 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Петушинском районе, поселке Городище на улице Советская, д. 99.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома и пристройки. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 95 кв. м. Сгорела внутренняя отделка, имущество и строительные конструкции. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 1 единица техники, 3 человека личного состава, а также войсковая часть № 55443 2 единицы техники 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/