В Петушинском районе загорелся частный дом. В четверг утром пожарные выехали по сигналу в посёлок Городище. Как выяснилось, огнеборцев вызвали слишком поздно, когда они приехали на место,

В Петушинском районе загорелся частный дом. В четверг утром пожарные выехали по сигналу в посёлок Городище. Как выяснилось, огнеборцев вызвали слишком поздно, когда они приехали на место, пламя охватило кровлю дома и пристройки. Пожарные не дали огню распространиться дальше и ликвидировали пожар на площади 95 квадратных метров. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области: Сгорела внутренняя