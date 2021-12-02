больнице будет проведена служебная проверка. Особое внимание уделят порядку учёта и хранения лекарств, соблюдению трудового законодательства, организации лечебно-диагностического процесса и оказанию скорой и неотложной помощи.

Врио заместителя губернатора Константин Баранов по поручению Александра Авдеева посетил городскую больницу в ЗАТО Радужный. Причин – несколько. Во-первых, строительные работы в детской поликлинике. Во-вторых, перепрофилирование ковидария. В-третьих, и самое главное,Константин Баранов встретился с фельдшерами и диспетчером бригады скорой медицинской помощи. Медики детально обсудили«Поведение руководителя учреждения и сотрудников во многом объясняется развивавшимся в течение нескольких месяцев . Поэтому обоснованность и справедливость была поставлена под сомнение», - пояснили в пресс-службе обладминистрации позицию депздрава.По результатам беседы вице-губернатор проинформировал коллег, что выговоры отменят, а премии выплатят.В больнице будет проведена служебная проверка. Особое внимание уделят порядку учёта и хранения лекарств, соблюдению трудового законодательства, организации лечебно-диагностического процесса и оказанию скорой и неотложной помощи.Напомним, что последнюю неделю редакция «33Live.Ru» практически ежедневно рассказывает о нездоровой ситуации, сложившейся в коллективе медучреждения. Главврач Людмила Жукова подписала несколько приказов о лишении премий, выговорах и других дисциплинарных взысканиях. Началась история с приезда к Белому дому кареты «скорой», в которой находилась пациентка с коронавирусом.Что касается ремонта помещений больницы, то у Константина Баранова возникли серьёзные претензии к соблюдению графика выполнения работ.«Обязательно выясню, почему при своевременном финансировании фирма-подрядчик допустила нарушение взятых на себя обязательств», – резюмировал Константин Баранов.