Верховный суд России предлагает взыскивать с граждан долги по налогам во внесудебном порядке. Об этом сообщил председатель высшего судебного органа страны Вячеслав Лебедев, обратив ..

Верховный суд России предлагает взыскивать с граждан долги по налогам во внесудебном порядке. Об этом сообщил председатель высшего судебного органа страны Вячеслав Лебедев, обратив внимание, что ВС уже разработал проект соответствующего закона.Лебедев отметил, что в настоящее время такая практика применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он пояснил, что за девять месяцев 2021 года судьи рассмотрели два миллиона дел о выдаче приказов о взыскании задолженностей. При этом должники пытались оспорить лишь 5% этих приказов, передает "".