Смотрите в программе Вести-Владимир: - Осторожно, H3N2! Гонконгский грипп обнаружен во...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Осторожно, H3N2!Гонконгский грипп обнаружен во владимирской школе. Ученики перешли на дистанционное обучение.- Героям нашего времениМедикам - бесплатное посещение музеев региона. Подарок от Владимиро-Суздальского музея-заповедника героям нашего времени- Уроки мастерстваА молодым музыкальным дарованиям - мастер-класс от больших профессионалов. Проект Юрия Башмета.