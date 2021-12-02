Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Осторожно, H3N2!
Гонконгский грипп обнаружен во...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Осторожно, H3N2!
Гонконгский грипп обнаружен во владимирской школе. Ученики перешли на дистанционное обучение.
- Героям нашего времени
Медикам - бесплатное посещение музеев региона. Подарок от Владимиро-Суздальского музея-заповедника героям нашего времени
- Уроки мастерства
А молодым музыкальным дарованиям - мастер-класс от больших профессионалов. Проект Юрия Башмета.