Против предприимчивих азиатов возбудили несколько уголовных дел. В ноябре Юрьев-Польский и Кольчугинский суды дали посредникам от 2 до 2,5 лет колонии.

Суды Владимирской области приговорили троих выходцев из Средней Азии, которые помогали оформить мигрантам фиктивные браки, к реальным срокам. 76, 37 и 23-летний мужчины признаны виновными в организации незаконного въезда иностранцев в Россию.Злоумышленники наладили канал нелегальной миграции, через который за пять лет прошло более 100 гостей из ближнего зарубежья. Они «женились» на россиянках для получения вида на жительство и гражданства.Против предприимчивих азиатов возбудили несколько уголовных дел. В ноябре Юрьев-Польский и Кольчугинский суды дали посредникам от 2 до 2,5 лет колонии.