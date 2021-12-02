Владимирские участники акции #МыВместе - активисты Общероссийского Народного фронта, волонтёры и...

Владимирские участники акции #МыВместе - активисты Общероссийского Народного фронта, волонтёры и сотрудники благотворительного фонда "Близкие люди" - помогли ковидному госпиталю Юрьев-Польского района.Центральной районной больнице они передали несколько десятков упаковок памперсов для взрослых, месячный запас бутилированной воды и гигиенические наборы. Ковидному госпиталю в последнее время особенно нужна помощь. Койки для тяжелых пациентов практически не бывают пусты. Теперь запаса воды и средств гигиены хватит как минимум на месяц.Марина Мальцева, заведующая инфекционным отделением Центральной районной больницы Юрьев-Польского района:- Мы благодарны всем, кто откликнулся, держит руку на пульсе и понимает важность всей ситуации, которая происходит сейчас. От нас одна остается просьба ко всем - вакцинируйтесь, защищайте себя. Потому что вакцина, да, она может быть вас не спасет от заражения, но она спасет вашу жизнь. Я вижу вакцинированных болеющих, но их не так много, их единицы. Те, кто вакцинированный, мы знаем - вы будете жить. Те, кто не вакцинированный, ваша жизнь под угрозой. Перестаньте играть в русскую рулетку.